Il 2021 sarà un anno speciale per Mick Schumacher, che debutterà ufficialmente in Formula 1 al volante del Team Haas.

Il tedesco ci arriverà da campione del mondo in carica di F2, dopo aver vinto il titolo al termine dell’ultima stagione. Il percorso di Schumi Jr è da sempre attenzionato da Luca Badoer, ex compagno di papà Michael in Ferrari, che ha rivelato un curioso aneddoto ai microfoni di Libero.

Il retroscena di Badoer

Luca Badoer ha parlato di Schumi Jr, rivelando poi anche un retroscena di parecchi anni fa: “Mick è come un figlio per me, spero si faccia valere in Haas e non posso che essere felice nel vederlo realizzare i suoi sogni. Ricordo un aneddoto: avrà avuto 5 o 6 anni e stavamo provando in pista a Fiorano. Michael si era portato Mick che a un certo punto si avvicinò a un motorino e ci salì sopra. Capii che voleva farci un giro e me lo misi in braccio pronto per esaudire il suo desiderio. Ho nella mente ancora la faccia di Michael quando uscì dal box: mi lanciò un’occhiata preoccupata come a dire ‘Stai attento!'”.