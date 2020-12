Kimi Raikkonen ha appena concluso la sua diciottesima stagione in Formula 1, centrando il record all-time di presenze che apparteneva a Barrichello.

Un vero e proprio veterano che, nei momenti di relax, ama dedicarsi alla moglie Minttu e ai suoi due figli. Poche distrazioni social e nessun interesse a giocare agli Esports come molti colleghi più giovani spesso fanno. Raikkonen preferisce stare con la propria famiglia, come ammesso in un’intervista al sito Motorsport-Magazin.com.

Le parole di Raikkonen

Interrogato su una sua eventuale passione per gli Esports, Raikkonen ha ammesso: “ad essere onesti, non avrei nemmeno il tempo di farlo, siamo sempre impegnati in cose normali con i bambini e la famiglia. Se si vuole farlo, ci vuole molto tempo. Ho di meglio da fare che sedermi davanti ad un simulatore e giocare. Ci giocavo quando ero più giovane, sì, quando non c’era altro da fare. Abbiamo una PlayStation, ma non la usiamo da dieci anni. Mio figlio Robin ne voleva una perché l’aveva vista ai figli di mio fratello. Probabilmente inizierà a giocare presto, ma io ho altre cose da fare oltre a giocare. È bello, ma molto limitato”.