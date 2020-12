Attimi di paura per Kimi Raikkonen nel corso delle FP2 del GP di Abu Dhabi, il pilota finlandese ha dovuto parcheggiare urgentemente la sua Alfa Romeo Racing a causa delle fiamme sprigionatesi nel retrotreno della vettura. Iceman è immediatamente uscito dall’abitacolo, memore di quanto accaduto a Grosjean a Sakhir, aiutando addirittura uno dei marshal a spegnere l’incendio con l’estintore. Tutto bene per Raikkonen, che non ha riportato alcuna conseguenza, mentre la sessione è stata sospesa con l’esposizione della bandiera rossa.