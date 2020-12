Marvin Vettori è stato senza dubbio il protagonista del main event della UFC ‘Fight Night di Las Vegas‘, nel corso del quale non ha lasciato scampo a Jack Hermansson, ottenendo una splendida vittoria all’unanimità dopo cinque round. Un successo a cui ovviamente è seguita la solita domanda che in questi casi non manca mai: Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori? In questi casi è sempre complicato dare una risposta, perché il prize money dettagliato non viene reso noto immediatamente, ma solo nel corso della settimana.

Per dare una risposta a questo quesito, si potrebbe fare un paragone con quanto Marvin Vettori ha incassato dopo la vittoria contro Karl Roberson, ottenuta lo scorso 13 giugno. In quel caso, ‘The Italian Dream’ si era messo in tasca 148.000 mila dollari (l’equivalente di 122mila euro), una cifra composta da una serie di fattori: 43.000 dollari derivanti dallo show, 43.000 dollari relativi alla vittoria, 12.000 dollari che l’avversario ha dovuto pagare per aver fallito il peso e 50.000 dollari per la ‘Performance of the Night’. In questo caso, dopo la vittoria contro Hermansson, la borsa dovrebbe essere maggiore, dal momento che la cifra per lo show e quella per il successo dovrebbero essere superiori.

Le parole di Marvin Vettori

Marvin Vettori ha espresso nel post match tutta la sua felicità per la vittoria ottenuta contro Jack Hermansson, centrata al termine di una sfida tutt’altro che semplice: “nel terzo round ero stanco, poi nel quarto e quinto ho dato fondo a tutte le mie energie. Ho fatto esattamente quello che volevo: un match di boxe, sapevo che in queste circostanze sarei stato avvantaggiato. Non mi sento bene, questa è la verità. Ho come l’impressione di non aver fatto un buon lavoro. O meglio, sento che avrei potuto fare di più, ma lui è davvero un duro. L’ho buttato giù nel primo round e pensavo fosse finita, ma si è ripreso“.