Il Milan aspetta Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante rossonero sta lavorando per smaltire l’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra, accusato durante il secondo tempo del match vinto contro il Napoli.

Lo svedese ha saltato già le gare contro Lille e Fiorentina, ma la squadra di Pioli ha confermato di saper fare a meno del proprio totem. Se tutto dovesse andare come previsto, Ibrahimovic potrebbe rientrare con lo Sparta Praga il 10 dicembre, oppure il match successivo contro il Parma fissato per domenica 13 dicembre. Niente Celtic e Sampdoria dunque, ma ritorno in campo eventualmente previsto in Repubblica Ceca, solo se ci sarà da conquistare la qualificazione ai sedicesimi. Se dovesse arrivare però contro il Celtic, allora Ibra tornerà contro gli emiliani, ventuno giorni dopo il ko del San Paolo e dunque in linea con i tempi di recupero inizialmente ipotizzati.