Davvero pazzesco quanto sta accadendo al Parco dei Principi, dove la partita tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir è stata interrotta per razzismo. Proprio così, ma ad aggravare la questione è che l’insulto è arrivato dal quarto uomo, che ha dato del ‘negro’ all’allenatore in seconda della squadra turca, Pierre Webo. Interrogato dal direttore di gara su chi avrebbe dovuto ammonire dalla panchina, il signor Sebastian Colţescu ha indicato proprio Webo, definendolo negro. Un insulto che ha mandato su tutte le furie il diretto interessato e, di conseguenza, anche la squadra turca che ha deciso di lasciare il campo.

Il match tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir riprenderà alle ore 22, le squadre hanno acconsentito al ritorno in campo ma solo ad una condizione, che il signor Sebastian Colţescu resti negli spogliatoi. Il direttore di gara ha acconsentito, dunque la squadre riprenderanno posto sul terreno di gioco, concludendo questo match della vergogna per la Uefa, che dovrà senza dubbio prendere provvedimenti nei confronti del quarto uomo.

