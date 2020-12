Torna la Serie A con la tredicesima giornata di campionato, la Juventus fa visita al Parma nell’anticipo serale del sabato, con l’obiettivo di tornare al successo dopo il pari casalingo arrivato contro l’Atalanta.

Pirlo deve fare a meno di Paulo Dybala, affaticatosi in allenamento, per questo motivo in attacco si affida a Ronaldo e Morata. In porta possibile chance per Buffon, mentre la difesa sarà formata da Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Chiesa, Bentancur e McKennie dovrebbero agire a centrocampo, con Ramsey dietro le punte.

Le scelte di Liverani

Per quanto riguarda il Parma, Liverani deve fare a meno di Nicolussi Caviglia e Scozzarella. A centrocampo dunque spazio a Hernani con Kurtic e Kucka. In difesa Bruno Alves con Osorio al centro, mentre Iacoponi e Gagliolo agiranno sugli esterni. In attacco Inglese con Gervinho e Karamoh.

Le probabili formazioni di Parma-Juventus

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho;

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo;

Dove vedere Genoa-Milan in tv:

Il match dell’13ª Giornata di Serie A fra Parma e Juventus sarà trasmesso sabato 19 dicembre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).