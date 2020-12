Archiviata l’eliminazione dalla Champions League, arrivata mercoledì dopo il pari di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter torna in campo oggi alla Sardegna Arena per sfidare il Cagliari nell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Molti cambi di formazione per Antonio Conte, che ha in mente di lanciare Eriksen e Sanchez dal primo minuto. Difficile vedere in campo Vidal, ancora alle prese con le terapie, dunque il danese dovrebbe giocare al fianco di Brozovic e Barella. In attacco il cileno sostituirà Lautaro al fianco di Lukaku, mentre in difesa non dovrebbero esserci cambi.

La probabile formazione del Cagliari

Il Cagliari recupera Simeone per la sfida contro l’Inter, ma Di Francesco potrebbe puntare ancora su Pavoletti come unica punta, con il trio composto da Sottil, Joao Pedro e Zappa a supporto dell’italiano. A centrocampo rientra Nandez, mentre in difesa recuperano Pisacane e Klavan. Uno dei due dovrebbe prendere il posto di Carboni al fianco di Walukiewicz, a sinistra invece si giocano una maglia Tripaldelli e Lykogiannis.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Lykogiannis, Carboni, Walukiewicz, Faragò; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti;

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez;

Dove vedere Cagliari-Inter in tv:

Il match dell’11ª Giornata di Serie A fra Cagliari e Inter sarà trasmesso domenica 13 dicembre alle ore 12:30 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).