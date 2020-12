Nemmeno il tempo di archiviare l’undicesima giornata del campionato di Serie A, che bisogna scendere in campo per la dodicesima.

Si tratta di un turno infrasettimanale che parte domani con Udinese-Crotone alle 18:30 e si conclude giovedì con Roma-Torino. Nell'anticipo serale del martedì si sfidano Benevento e Lazio, un match da non fallire per due squadre che vengono da due sconfitte pesanti contro Sassuolo e Verona. Sarà la sfida tra i fratelli Inzaghi, costretti per novanta minuti a mettere da parte la propria parentela per contendersi i tre punti.

Le probabili formazioni di Benevento-Lazio

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Fares; Correa, Immobile;

Dove vedere Benevento-Lazio in tv:

Il match dell'12ª Giornata di Serie A fra Benevento e Lazio sarà trasmesso martedì 15 dicembre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky.