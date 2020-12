Sono davvero pesanti le accuse lanciate da Michael Phelps, lo ‘Squalo di Baltimora‘ non ha usato mezze misure per sottolineare come nel corso della sua carriera spesso abbia incrociato atleti dopati.

Intervenuto ai microfoni della CNN, il nuotatore più vincente della storia si è scagliato contro il sistema anti-doping internazionale: “devo dire francamente che, in tutta la mia carriera, non so se ho mai gareggiato contro rivali puliti. E no, non credo che la situazione sia cambiata. Ci sono molte cose che non vanno, e la consapevolezza di non partire tutti alla pari è davvero irritante. Sarebbe stato fantastico se tutti fossero testati come lo sono stato io, ma so che non è così. Quanto saranno ‘pulite’ le Olimpiadi di Tokyo su una scala da uno a dieci? Penso quattro o cinque“.

I Giochi di Tokyo 2021

Michael Phelps poi si è soffermato sulla possibilità che vengano disputati i Giochi di Tokyo 2021, sottolineando il proprio scetticismo a causa del Coronavirus: “ci saranno 10.000 atleti, più tutti i volontari, gli allenatori, non ha senso. Non vedo proprio come possa succedere. Ma incrocio le dita che con i vaccini va tutto bene su quel fronte. Non lo so, ci sono troppe cose sconosciute“.