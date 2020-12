La morte di Maradona ha lasciato un profondo dolore nell’animo di Ronaldo il Fenomeno, che mai si sarebbe aspettato di dover dire addio così presto al Pibe de Oro.

Lo aveva sentito al telefono tre mesi fa per un giocatore del Gimnasia e, anche in quell’occasione, il Diez si era mostrato interessato sulla nuova avventura del brasiliano da presidente del Valladolid: “mi ha mostrato tutto il suo sostegno e si è reso disponibile ad aiutarmi più che poteva”. Un personaggio unico Maradona, anche per i suoi particolari vezzi, come quello di indossare ben due orologi. Il motivo lo ha rivelato proprio Ronaldo, nel corso di una conferenza stampa: “durante una cena chiesi a Maradona perché indossasse sempre due orologi, mi disse che sua figlia gli aveva regalato entrambi gli orologi e per questo non li toglieva mai. Quando la cena finì me ne diede uno, ma io non volevo accettarlo. Si arrabbiò e allora lo presi. Lo terrò per tutta la vita come ricordo della sua generosità e gentilezza”.