La morte di Maradona ha sparso tristezza e commozione in tutto il mondo, colpito dalla scomparsa del Pibe de Oro avvenuta lo scorso 25 novembre all’età di 60 anni. Dopo i suoi funerali, non sono mancate però le polemiche e i misteri, soprattutto per quanto riguarda il patrimonio del Diez che la famiglia dovrà dividersi.

Non è al momento facile quantificare e individuare i beni appartenenti a Maradona, il quotidiano spagnolo Marca ha provato a farlo, stimando il suo denaro liquido in 75 milioni di dollari. Oltre ai soldi, il patrimonio di Maradona consta anche di cinque case e diverse macchine in Argentina, a cui si aggiungono altri beni lasciati a Dubai durante la sua permanenza lì. Ci sarebbero tra questi auto di lusso, regali costosi e alcuni appartamenti che aumenterebbero il valore del patrimonio di Maradona.

In Bielorussia, invece, il Diez avrebbe ricevuto macchina anfibia e un anello di gran valore, anch’essi facenti parte dei beni dell’argentino. Oltre alle cose materiali, Maradona aveva contratti in essere con il Gimnasia y Esgrima, di cui era allenatore, nonché con gli sponsUAor Puma, Konami e E/A Sports. Vanno poi aggiunte le scuole calcio in Cina, un hotel a Cuba, attività in Venezuela e in Italia. Insomma, un patrimonio vastissimo che sarà davvero complicato quantificare per il tribunale che se ne occuperà.