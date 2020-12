Non ha fatto certamente una bella figura Sebastian Vettel oggi a Sakhir, il tedesco infatti ha centrato il tredicesimo tempo, al contrario di Charles Leclerc che è riuscito ad arrampicarsi fino alla quarta casella in griglia.

Un colpo durissimo incassato dal quattro volte campione del mondo, che ha ammesso ai microfoni di Sky Sport F1 di essere rimasto sorpreso dalla sua prestazione: “non so cosa sia successo, avevo una buona sensazione, non so cosa sia andato storto. I ragazzi sono stati molto bravi a cambiare il motore così rapidamente, ma chiaramente non è l’ideale. Perdevamo parecchio in rettilineo, forse più per il traffico che per altro comunque è stato uno svantaggio. Nel settore centrale faticavo a trovare quel passo in più. Meglio oggi di ieri? Sì, ma ieri abbiamo provato qualcosa che non ha funzionato e sapevamo già stamattina che ci sarebbe andata meglio. Chiave della gara? Gomme, saperle gestire, e evitare il traffico. Questo può fare la differenza”.