L’ultima qualifica al volante della Ferrari per Sebastian Vettel è stata tutt’altro che indimenticabile, il tedesco infatti domani partirà tredicesimo non avendo superato il taglio in Q2. Davanti a lui ci sarà il compagno di squadra Charles Leclerc che, pur essendosi qualificato nono, paga tre posizioni di penalità per l’incidente che lo ha visto protagonista con Sergio Perez a Sakhir. Una posizione tutt’altro che semplice per i due ferraristi, chiamati a uscire indenni dalla prima curva nonostante il traffico.

Le parole di Vettel

Sebastian Vettel ha commentato la sua prestazione subito dopo la fine del Q2, soffermandosi ai microfoni di Sky Sport: “ero abbastanza contento delle mie qualifiche, ma quando ho provato ad andare più veloce non mi sono migliorato tanto, è stato un giro discreto. Magari potevo migliorare di mezzo decimo o di un decimo, ma non mi sembrava un brutto giro. Che emozioni provo per domani? Beh si prospetta una gara molto dolorosa ancora una volta, però è l’ultima e non vedo l’ora di svolgerla. Sicuramente sarà speciale soprattutto per le persone in garage, i miei meccanici e gli ingegneri. Mi sento molto vicino a loro”.