Giornata pessima per la Ferrari a Sakhir, dove le prime due sessioni di prove libere non hanno affatto sorriso alle due ‘Rosse‘.

Soprattutto le FP2, dove Vettel ha chiuso al sedicesimo posto e Leclerc addirittura all’ultimo, a causa di un guasto che non gli ha permesso di girare. Una situazione davvero imbarazzante, che non regala ottimismo in vista delle Qualifiche di domani e del Gran Premio di domenica, dove la Ferrari sarà costretta nuovamente a rincorrere.

FP2 orribili per Vettel

Sebastian Vettel ha commentato la giornata di libere a Sakhir, sottolineando come le FP2 siano state davvero orribili: “abbiamo avuto una giornata mista, la prima sessione è andata bene mentre la seconda è stata orribile. Abbiamo provato qualcosa con la macchina e penso che sia stato molto aggressivo. Pensavamo che avrebbe funzionato, ma non credo che sia stato così. Spero che domani riusciremo a chiudere il cerchio e che torneremo sulla strada giusta. Penso che la Q1 dovrebbe andare bene, per arrivare in Q2. La Q3 potrebbe essere possibile, forse un po’ meglio della scorsa settimana, ma credo che sarà dura. Il giro è breve, i distacchi saranno minimi”.