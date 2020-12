Nuovo appuntamento in calendario per il Mondiale di Formula 1, che resta in Bahrain correndo però su un layout diverso rispetto a quello di domenica scorsa.

Un tracciato che non sorride alla Ferrari, costretta a rincorrere anche in questo week-end, dopo la prova disastrosa di pochi giorni fa, conclusa con un solo punto portato a casa da Leclerc. La situazione nel box della ‘Rossa’ non è idilliaca, considerando anche le accuse di Vettel rivolte via radio a Leclerc, ma pare che i due piloti si siano chiariti, come ammesso dal tedesco: “non ho niente da dire o da chiarire con Charles dopo la scorsa domenica. Era una di quelle situazioni in cui andava bene solo per l’uno e non per l’altro. Non vuoi finire la gara alla prima curva. Ne abbiamo parlato brevemente e basta“.

Consigli a Mick Schumacher

La notizia di questo fine settimana è l’ufficialità dell’approdo in Formula 1 di Mick Schumacher, nei confronti del quale Vettel sarà foriero di consigli: “sono ancora un fan di Michael Schumacher. Ho avuto un rapporto molto speciale con lui. Conosco anche Mick, è un ragazzo fantastico: per me non è stata una sorpresa il suo annuncio in Haas, l’ho saputo un po’ prima. Cerco di aiutarlo ovunque posso, sia in pista che nella vita. È importante che vada per la sua strada. Ma proprio come Michael mi ha dato consigli quando gli ho chiesto qualcosa a riguardo, così lo farò quando lui verrà da me”.

Addio Ferrari

Infine, Vettel si è soffermato sull’addio alla Ferrari, che avverrà tra poco meno di un mese: “non ho rimpianti, è stato un privilegio guidare per questa squadra. Quando lascio la Ferrari, sono a un livello superiore rispetto a quando arrivato sei anni fa. Mi mancherà molto l’ambiente e le persone che lavorano qui, ma non le perderò. Per quanto riguarda la stagione, anche prima di Istanbul c’era una tendenza al rialzo. Adesso sono in una posizione migliore rispetto all’inizio o alla metà della stagione. Speriamo di poter ora dimostrare di cosa siamo capaci negli ultimi due Gran Premi dell’anno, anche se questa pista non è una delle migliori per la nostra macchina