Non ha certamente brillato Sebastian Vettel nella prima giornata di prove libere ad Abu Dhabi, il pilota tedesco è rimasto abbondantemente fuori dalla top-ten sia al mattino che al pomeriggio, faticando al volante della sua SF1000.

Le sensazioni comunque non sono pessime in vista delle Qualifiche, dove il quattro volte campione del mondo potrebbe anche riuscire ad arpionare la Q3: “questo weekend è iniziato in maniera mista, abbiamo ancora un po’ di ‘compiti a casa’ da fare. Problemi a fare lavorare nella giusta finestra le gomme soft? Si, è esattamente così, ne abbiamo avuti anche noi ma sono sicuro che andrà meglio domani. Siamo più o meno dove eravamo lo scorso weekend, attorno al taglio della top-10. Poi vedremo domani, sicuramente non useremo una strategia dell’ultimo minuto, non sono cose che funzionano, Cercheremo di fare il nostro meglio e vedremo cosa arriverà”.

Il grazie a Leclerc

Sebastian Vettel poi ha ringraziato Charles Leclerc, che ha inciso sul proprio casco la scritta ‘Danke Seb’, un modo per omaggiare l’ultima gara del tedesco con la Ferrari: “ho visto che oggi Charles ha girato con un casco dedicato a me. Me lo ha fatto vedere prima delle prove libere. È bellissimo ed è stato un bel pensiero da parte sua. Lo volevo ringraziare. Speriamo di poter regalare ai tifosi qualcosa per cui gioire questo weekend”.