Sono giorni frenetici per il Team Haas, che prima ha dovuto fare i conti con il tremendo incidente di Romain Grosjean, poi ha ufficializzato Nikita Mazepin come nuovo pilota per il 2021. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto per i soldi che il russo porta nella scuderia americana, essendo suo padre a capo di una potente industria petrolchimica.

Una polemica smorzata immediatamente da Gunther Steiner, che ha fatto una spiazzante rivelazione ai microfoni di Autosport: “ci sono molti piloti che entrano in F1 grazie al sostegno finanziario e che all’inizio hanno portato i soldi di uno sponsor. Penso a Sergio Perez, ad esempio: è un pilota pagante. Ma sta facendo un ottimo lavoro, in Turchia è anche salito sul podio. George Russell per me è uno dei migliori piloti del paddock, ma senza l’aiuto della Mercedes non sarebbe da nessuna parte. E potrei fare tantissimi esempi. Anche Lauda, molto tempo fa ci ho scambiato delle parole e mi ha detto che era arrivato in Formula 1 grazie a una banca che lo ha sponsorizzato, credo che all’epoca fosse la BRM. Eppure stiamo parlando di un tre volte campione del mondo”.