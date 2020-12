Quique Setién e il Barcellona non si sono lasciati affatto bene, l’allenatore spagnolo infatti è stato cacciato in malo modo dopo la tremenda sconfitta di Champions League contro il Barcellona, un 8-2 che resterà nella storia del club blaugrana.

La questione tra Setién e il Barça è proseguita poi in tribunale, in seguito alla citazione dell’ex allenatore per inadempimento contrattuale. Una mossa spiegata poi dallo spagnolo ai microfoni di El Partidazo di COPE e Radio MARCA: “il Barça non mi ha risarcito, né mi ha offerto nulla, non mi hanno nemmeno chiamato per dirmi che sono stato licenziato“.