La Ferrari ha finalmente archiviato il disastroso Mondiale 2020 di Formula 1, chiuso con soli tre podi ma soprattutto con zero vittorie, che hanno relegato il Cavallino al sesto posto della classifica Costruttori, peggior risultato degli ultimi 40 anni.

Un’annata servita per imparare dagli errori commessi per non ripeterli in futuro, provando a risalire la china dopo il fragoroso tonfo di questo 2020. Qualcosa da salvare però c’è secondo Laurent Mekies, convinto come la Ferrari abbia deluso ma ottenendo comunque alcuni risultati, che si riveleranno utili nel 2021.

Le parole di Mekies

Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, si è soffermato sul 2020 del team di Maranello, ammettendo gli errori commessi ma sottolineando al tempo stesso come alcuni risultati sono stati raggiunti. Queste le sue parole: “da questa stagione così difficile porteremo via il modo in cui abbiamo lottato e spinto i nostri limiti. Quando sei nelle retrovie, sei chiamato a prendere maggiori rischi. Sia da parte dei piloti che da parte del team, perché rischi maggiormente con le strategie, perché è l’unico modo per ottenere un buon risultato. L’uscita dalla zona di comfort certamente ci renderà più forti. Ci sono stati tanti piccoli ma significativi risultati che abbiamo raggiunto durante l’anno, ma che sono passati inosservati perché eravamo dietro. Ma speriamo che tutto questo ci possa rendere più forti e che porteremo questi insegnamenti al prossimo anno”.