Ha 62 anni ma la sua vita sessuale è molto attiva, Lory Del Santo non se ne vergogna affatto, anzi lo ha sottolineato senza remore nel corso del programma radiofonico di Radio 1 ‘Un Giorno da Pecora’.

La show girl è fidanzata con Marco Cucolo, modello e imprenditore di 34 anni più giovane di lui. Una differenza ampiamente superata dalla coppia, come ammesso dalla stessa Lory Del Santo: “il sesso col mio fidanzato di 28 anni? Si, facciamo l’amore, ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso. Direi di accontentarci di quattro volte a settimana. Dite che non è poco? Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato”.

Differenza d’età

Marco Cucolo, il compagno di Lory Del Santo, ha 28 anni e nella vita fa il modello e l’imprenditore. E’ più piccolo della sua fidanzata di 34 anni, ma questo non rappresenta affatto un problema per lui. Marco è nato un anno dopo Devin, figlio di Lory Del Santo che vive in America, mentre gli altri sono venuti a mancare negli anni scorsi. La coppia spesso appare in tv soprattutto nel salotto di Barbara d’Urso, oltre ad aver partecipato 4 anni fa a Pechino Express come coppia.