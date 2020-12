Niente 99ª pole position per Lewis Hamilton, che deve accontentarsi del terzo posto sulla griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, alle spalle di Max Verstappen e del compagno di squadra Valtteri Bottas.

Il Coronavirus ha forse fiaccato il campione del mondo, apparso meno in forma rispetto alle gare precedenti, come dimostrano gli errori commessi nel corso della qualifica. Nulla è perduto però per Hamilton, comunque contento di esser tornato in pista: “sono innanzitutto molto grato per essere tornato nel team questo weekend. È stato un fine settimana molto difficile, senza dubbio: riprendere il ritmo era complicato, anche se sono mancato solo per alcuni giorni”.

“Ho perso l’inerzia”

Lewis Hamilton poi ha spiegato il motivo per il quale oggi non è riuscito a incidere, dovendosi accontentare del terzo posto in griglia: “è come se avessi perso lo slancio e ho faticato davvero tanto. Non sono riuscito a trovare il bilanciamento ma ho dato tutto. Congratulazioni a Max, per lui è un ottimo modo per mettere un timbro finale sulla stagione con una grande prestazione, ma domani proverò a dare filo da torcere. Questa è una pista dove è difficile superare ma in termini di strategia possiamo giocarci le nostre carte anche con la partenza e nei primi giri. Possiamo ribaltare la situazione e vincere“.