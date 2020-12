Le Feste sono sempre un periodo vivace per il sesso a pagamento. Ma come saranno le Feste 2020 per le escort e i loro clienti? Mediamente gli uomini scelgono di farsi un regalo (per sé o di coppia) nel mese di dicembre. Oppure ingaggiano le professioniste del sesso per essere accompagnati a cene e pranzi di lavoro o in famiglia.

Sale la domanda e scende l’offerta

Come testimoniano i dati di Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa, il picco di massimo afflusso di utenti sul sito si è registrato il 27 dicembre 2019, oltre il +79% in più rispetto al giorno di Natale. Sembra proprio che nulla stimoli la voglia di passare del tempo con una escort come le Feste in famiglia. Difficile fare però previsioni sul settore in un momento di forte incertezza come quello attuale, ma è sicuro che che le escort ,per la maggior parte, sceglieranno di stare in famiglia il più possibile, nonostante dicembre sia uno dei mesi dell’anno in cui il lavoro aumenta maggiormente.

Il racconto di una escort

Racconta Laura Kiss Milf Ita di Brescia, escort con 177 recensioni su Escort Advisor e prima nella classifica bresciana: “questo Natale lo passerò certamente in famiglia anche se sarà un Natale diverso. Durante le Feste solitamente lavoro di più, in quanto gli amici (chiamo così i miei clienti) passano a farmi gli auguri, hanno più tempo a disposizione e sono più tranquilli. Richiedono incontri senza fretta e potendo anche di alcune ore. Le Feste scatenano varie fantasie, loro amano essere ricevuti in completino sexy rosso, con vestito lungo come per andare ad un incontro elegante, tipo con la propria capo-manager oppure con l’amica di lavoro. Mi ricordo che lo scorso Natale un amico mi ha portato un vestito rosso e un intimo pregiatissimo che ho indossato solo per lui durante l’incontro…se l’è portato a casa per ricordo, poi mi ha confessato che la sera prima di addormentarsi lo annusava per sentire il mio profumo! A volte capita che io sia il regalo per un uomo e a richiedere i miei servizi siano addirittura la moglie o la fidanzata“.