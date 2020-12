Massimiliano Allegri non ha ancora intrapreso una nuova avventura dopo la separazione con la Juventus, l’allenatore toscano è fermo da una stagione e mezza, troppo per un vincente come lui.

Le proposte sono arrivate ma fino a questo momento nulla che lo abbia stuzzicato, per questo motivo si riposa e si aggiorna, attendendo il momento giusto per rimettersi in carreggiata. L’obiettivo è quello di rimanere in Italia, senza disdegnare la Premier League: “vorrei provare un’esperienza in Inghilterra, in Italia sono stato quattro anni al Milan e cinque alla Juventus. Al momento è difficile lavorare in Serie A, ma non chiudo la porta e non lo faccio nemmeno nei confronti dell’Inghilterra“.

“Ronaldo il migliore che ho allenato”

Nella carriera di Allegri sono stati molti i giocatori forti che ha avuto a disposizione, ma sul migliore l’allenatore toscano non ha avuto dubbi: “ho allenato molti giocatori forti, con una grande mentalità. Penso a difensori come Chiellini e Nesta, centrocampisti come Gattuso e Seedorf e attaccanti come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. CR7 è il migliore da questo punto di vista, perché ha una testa diversa da quella di tutti gli altri. Ha vinto cinque volte il Pallone d’Oro e altrettante la Champions, oltre a un Europeo col Portogallo. Nonostante questo, è sempre lui a fare la differenza e ogni anno si pone un nuovo obiettivo”.