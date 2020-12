Un vero e proprio scandalo a luci rosse, una situazione di cui la città di Bruxelles avrebbe fatto volentieri a meno, soprattutto considerando il coinvolgimento di un europarlamentare. Si tratta di Jozsef Szajer, che avrebbe partecipato secondo il quotidiano Dernière Heure a un’orgia, caratterizzata dalla presenza di ben 25 uomini.

Niente di illegale ovviamente, ma a Bruxelles in questo periodo sono vietati gli assembramenti per via del Coronavirus, dunque la polizia è intervenuta per identificare i responsabili. L’eurodeputato avrebbe tentato la fuga approfittando di una grondaia, ma si sarebbe ferito nel tentativo di fuggire.

Oggi, Szajer ha ammesso la sua presenza alla festa, diramando una nota stampa: “ero presente alla festa privata, dopo che la Polizia mi ha chiesto la mia identità, dato che non avevo un documento a portata di mano, ho dichiarato di essere un eurodeputato. La polizia ha continuato la procedura, ha redatto un verbale e mi ha accompagnato a casa, ma non ho fatto uso di droghe. Mi sono offerto con la Polizia per un test istantaneo, ma non me l’hanno fatto. Mi rincresce profondamente di aver violato le restrizioni anti Covid, è stato un atto irresponsabile da parte mia. Sono pronto a pagare la multa. Con le mie dimissioni di domenica, ho tratto le conclusioni politiche e personali”.