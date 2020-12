Non solo il Coronavirus, adesso pare che dalla Cina stia arrivando un’altra malattia che rischia di fa ripiombare nel terrore il mondo intero.

Si chiama Norovirus e colpisce perlopiù gli under 16, causando gastroenterite, dolori muscolari, nausea, febbre e disidratazione. Nelle forme più gravi però questa malattia può comportare anche la morte, soprattutto se dovesse attaccare organismi già deboli come quelli degli anziani. Secondo le prime indiscrezioni, pare che siano stati già accertati 50 casi nella provincia di Sichuan, ma ancora si sa troppo poco di questo Norovirus per poter esprimere giudizi.

Nuova pandemia

Le notizie che arrivano dalla Cina sono frammentarie, il Norovirus è una malattia altamente contagiosa e colpisce come anticipato i bambini, ma può anche essere trasmessa agli adulti e soprattutto agli anziani. Particolare da non trascurare è che per questo virus non si raggiunge l’immunità, dal momento che si sono verificati numerosi casi di ritorno. La comunità scientifica ha già raccomandato una corretta igienizzazione di alimenti quali frutta e verdura, mentre i Centers for Disease Control and Prevention degli USA si sono affrettati a confermare come al momento non esista una medicina che riesca a curare il Norovirus.