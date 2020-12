Il nuovo Dpcm non è piaciuto affatto alla Lega, che non ha perso tempo per puntare il dito contro il premier Conte e il suo Governo, accusato di aver svuotato di significato il Natale.

Parole davvero forti quelle di Simona Baldassarre, europarlamentare del partito guidato da Matteo Salvini, che ha denigrato duramente il presidente del Consiglio: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi? Non è più vero. La vita pubblica e privata ormai la decide il governo giallorosso. Il premier Conte, come al solito, tutto da solo a reti unificate, ha ribadito tutto il già noto vademecum per le prossime Feste. Il suo Dpcm pacco-dono, tra le tante ricette, confisca gli italiani e impedisce anche la minima riunione familiare“.

Natale svuotato di significato

L’europarlamentare della Lega ha poi proseguito nella sua accusa a Conte, sottolineando come con le sue decisioni ha cambiato radicalmente lo spirito del Natale: “col divieto di spostarsi tra comuni, oltre a bloccare ogni incontro privato, crea differenze insopportabili tra chi vive in grossi centri e chi in piccoli centri, e svuota di fatto il Natale, la più importante festa della cristianità e della famiglia, dal suo significato autentico. E come se non bastasse, non offre alle categorie già massacrate dalla pandemia, come i ristoratori, gli albergatori, i negozi alternative serie e di buon senso. Se Natale passerà così, tra rabbia sociale e dolore, almeno a Pasqua questo governo deve andare a casa“.