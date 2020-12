Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore nella giornata di venerdì 4 dicembre è ormai quasi pronto, domani verrà firmato da Giuseppe Conte e dopodiché verrà divulgato dallo stesso premier, che definirà le misure anti-Coronavirus da rispettare nelle festività natalizie. Gli italiani possono tirare un piccolo sospiro di sollievo, perché i ristoranti torneranno a riaprire e lo faranno anche nei giorni festivi, ma restano ancora da chiarire le modalità di ingresso del pubblico e quanta gente potrà sedersi allo stesso tavolo.

Nuovo Dpcm: le regole per i cenoni

Per quanto riguarda i cenoni di Natale e Capodanno, il Governo ha deciso di non fissare un limite che sarebbe stato poi difficile da far rispettare. E’ richiesto però il buon senso, ovvero evitare cenoni affollati e caratterizzati dalla presenza di molti familiari. “Non indicheremo limiti per il numero di persone a tavola ma sconsiglierei di aprire ai non conviventi” le parole del sottosegretario alla Salute Sandra Zampa a Otto e mezzo su La7. “Aiutarsi questa volta significa rinunciare a vedersi. Due congiunti che abitano in due regioni diverse ma gialle e partono prima del 20 dicembre, potranno vedersi. Sicuramente si potrà sempre raggiungere la regione di residenza e si sta discutendo se far valere anche il domicilio

Nuovo Dpcm: il coprifuoco

Come avvenuto fino a questo momento, ci sarà anche nel nuovo Dpcm il divieto di circolare dalle 22 alle 5 del mattino se non per comprovate esigenze di necessità, lavoro o salute. Secondo quanto filtra dal Governo, il coprifuoco sarà confermato anche per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Nuovo Dpcm: divieto di spostamento tra Regioni e Comuni

A partire dal 21 dicembre, saranno vietati gli spostamenti tra Regioni (anche gialle), se non per le solite comprovate esigenze di necessità, lavoro o salute. Saranno consentite delle deroghe per toranre ai luoghi di residenza e domicilio, ma questo argomento è fonte di discussione nelle ultime ore. Per quanto riguarda i Comuni, ci sarà divieto di spostamento solo nei giorni del 25 e 26 dicembre e dell’1 gennaio.

Nuovo Dpcm: negozi aperti

Sembra che i negozi resteranno aperti anche nei giorni di festa, fino alle 21, per evitare assembramenti.

Nuovo Dpcm: confermato il sistema ‘a colori’

Restano le zone rosse, arancioni e gialle in tutt’Italia con l’obiettivo di portare entro metà dicembre tutto il Paese in fascia gialla.