Oggi è il giorno decisivo per definire le nuove misure anti-Coronavirus che verranno inserite nel prossimo Dpcm, che entrerà in vigore dal prossimo 4 dicembre.

Il Governo e le Regioni stanno discutendo in queste ore sulle norme da inserire nel Decreto, partendo da alcuni punti su cui il premier Conte e i ministri non vogliono cedere assolutamente. Li ha svelati Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali: “evitare gli spostamenti tra regioni e mantenere il limite delle ore 22 per la circolazione sono due punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme. Difendiamo insieme l’impostazione e evitiamo deroghe perché potrebbero minare la tenuta stessa dell’impianto“.