Mick Schumacher da questa mattina è ufficialmente un nuovo pilota del Team Haas, nel 2021 dunque il giovane tedesco farà il suo esordio in Formula 1, continuando a percorrere le orme di papà Michael. Il figlio del Kaiser affiancherà Nikita Mazepin al volante della monoposto americana, provando insieme al russo a far crescere la vettura con l’aiuto anche della Ferrari.

Presentatosi in conferenza stampa per esprimere la propria felicità per questa nuova opportunità, Mick Schumacher ha rivelato anche il numero che userà in Formula 1: “la somma dei compleanni della famiglia fa 47, ovvero i miei due numeri preferiti che, però, in F1 sono già occupati. La pressione l’ho già esperita nelle formule minori e tutt’ora, non credo che in F1 sarà diverso. Per ora ho sempre reso meglio in un campionato a partire dal secondo, ma mi auguro di essere più rapido in F1 e di riuscire a crescere più in fretta. Di sicuro sono molto affascinato dall’idea di seguire lo sviluppo di una vettura da inizio a fine campionato. I record di Lewis? Non è il momento di pensarci, voglio vivere il presente. Credo di avere gli strumenti per poter far meglio rispetto alle mie precedenti stagioni da rookie in un campionato”.