Tutta l’adrenalina di una gara di Moto3 da provare in prima persona, tra il rombo dei motori e la concitazione di piloti e di meccanici. Non è un sogno, ma grazie a Docksteps tutto questa sarà realtà e permetterà agli appassionati delle due ruote di assistere da protagonisti alle gare più avvincenti del motomondiale 2020 da una posizione privilegiata, quella dello schermo del loro smartphone.

Collegamenti con il box

Direttamente dal profilo Instagram del brand marchigiano sarà possibile essere collegati con il box del Team Boé Skull Rider, di cui Docksteps è racing partner, e vivere la tappa come un vero membro della scuderia, condividendone l’eccitazione, respirando la tensione pre-gara, seguendo ogni giro con gli occhi dei tecnici e partecipare alla gioia del traguardo. E non è tutto. I due giovanissimi piloti del team, Riccardo Rossi e Davide Pizzoli, coinvolgeranno i follower in speciali momenti di diretta che renderanno ancora più appassionante l’appuntamento motociclistico.

Le parole del dg del Gruppo Zeis Excelsa

“Abbiamo deciso di essere parte attiva della scuderia e dei suoi fan condividendo momenti speciali, interviste, approfondimenti ma soprattutto un racconto in diretta, fatto da un punto di vista privilegiato, con immagini uniche, fiato sospeso, attimi di gioia e di tensione” ha dichiarato il direttore generale del Gruppo Zeis Excelsa, che ha in portfolio il brand. “Il nostro dna è forte, avventuroso, adrenalinico proprio come lo spirito sportivo che anima il mondo delle due ruote”.