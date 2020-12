La morte di Paolo Rossi ha toccato nel profondo non solo i personaggi del mondo del calcio, ma tutti gli sportivi che hanno ammirato le gesta compiute da Pablito dentro e fuori dal campo.

Un campione a tutto tondo, ammirato per il suo talento ma anche per i valori dimostrati nel corso della sua carriera e, più in generale, durante l’intera sua vita, terminata prematuramente all’età di 64 anni. Paolo Rossi è stato omaggiato da tantissimi sportivi e, tra questi, non poteva mancare colui che quel cognome ha contribuito a renderlo grande, ovvero Valentino Rossi.

L’omaggio social di Valentino Rossi

Quando Paolo Rossi alzava al cielo la Coppa del Mondo nel 1982, Valentino Rossi aveva tre anni, dunque ancora non poteva capire cosa rappresentasse Pablito per l’Italia. Crescendo però, il Dottore ha ben compreso quanto fosse immenso il talento dell’eroe azzurro, per questo motivo ha voluto dedicargli un dolce pensiero sui social, un omaggio curioso e al tempo stesso geniale. In una Instagram Story, il pesarese ha postato la foto di Paolo Rossi intento a festeggiare la vittoria in finale contro la Germania Ovest al Santiago Bernabeu, accompagnata da una scritta chiara e concisa: “orgoglioso di essere il secondo Rossi“.