L’Italia si è svegliata con una notizia bruttissima, un colpo al cuore di quelli da cui è complicato riprendersi. E’ una botta tremenda la morte di Paolo Rossi, eroe del Mundial dell’82 in cui trascinò l’Italia verso un’epica vittoria. Sei gol in una settimana, prestazioni sontuose che gli permisero di arrampicarsi sulla vetta del mondo, diventando per tutti ‘Pablito‘. A distanza di 38 anni, Paolo Rossi è morto e ha lasciato tutti senza fiato, non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche l’Italia intera che lo piange come un padre, un fratello o un amico.

Il dolore social della moglie

A dare la notizia della morte di Paolo Rossi è stata la moglie Federica Cappelletti, sposata con Pablito dal 2010. Giornalista professionista, scrittrice, sceneggiatrice, esperta in comunicazione internazionale, la moglie di Pablito ha accusato duramente il colpo della sua morte, pubblicando sui social alcuni tristi e commoventi post di loro due insieme. Immagini accompagnate da parole dolci, che non sono passate inosservate ai numerosi followers della coppia: “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…“.