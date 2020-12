Un tremendo lutto colpisce il mondo del ciclismo, nella tarda serata di ieri si è spento Michael Antonelli, corridore italiano che da poco aveva compiuto 21 anni.

Se n’è andato all’ospedale di San Marino, dove era ricoverato a causa di una grave crisi respiratoria, acuitasi nelle ultime ore. La vita del ciclista della Mastromarco Sensi Nibali, team in cui è cresciuto lo Squalo, è cambiata il 15 agosto del 2018 durante la 72ª edizione della Firenze-Viareggio, quando cadde in un dirupo dopo 91 km, per poi essere trasportato all’Ospedale di Firenze in condizioni disperate.

Morte Antonelli, fatale il Coronavirus

Due anni e mezzo di lotte e di sacrifici, di battaglie e di combattimenti, alternati tra una struttura sanitaria e l’altra, tra cui il Montecatone Ospedale di Riabilitazione di Imola e il centro Luce di Santarcangelo. Michael Antonelli si stava aggrappando alla vita con le unghie e con i denti, reagiva ed era vigile al punto da essere dimesso per tornare a casa. Secondo le ultime indiscrezioni, il ciclista 21enne sarebbe morto a causa del Coronavirus, contratto nelle ultime settimane e fatale per le sue condizioni.