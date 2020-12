La morte di Maradona continua a far discutere e piangere, soprattutto coloro che lo hanno amato e non dimenticheranno mai le sue gesta in campo.

Da un lato la famiglia e gli appassionati che lo tengono stretto nel cuore, dall’altro la procura di San Isidro che continua a lavorare per capire come siano andati realmente i fatti, come Maradona sia morto e se ci siano delle responsabilità collegate al suo decesso. Le uniche persone indagate al momento sono Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, rispettivamente medico e psichiatra di Maradona, che potrebbero andare a breve a processo.

Morte Maradona, il video di luglio

Mentre gli inquirenti fanno il proprio dovere e provano a dare una spiegazione alla morte di Maradona, ecco spuntare un nuovo video del Pibe risalente allo scorso luglio, quando smentiva la notizia della sua morte, circolata qualche giorno prima. Queste le sue parole in quel video: “ero morto? Ora che direte? Cosa inventerete? State facendo tutto per soldi, ma con quelli non si compra la salute di nessuno Maradoniani vi adoro, vi amo. Seguitemi perché non vi deluderò, non vi ho mai deluso anche se vogliono buttarmi del fango addosso e dicono certe cose. Ho delle persone intorno che amo e che realmente mi fanno bene, tranquilli un bacio grande“.

Guerra interna

La sorella di Maradona ha poi puntato il dito contro le figlie di Diego, accusate di averlo abbandonato nell’ultimo periodo della malattia. Parole pesantissime, che hanno Dalma e Giannina come uniche destinatarie: “quando andavamo a trovarlo era solo, era stato abbandonato dalle sue figlie. Noi non siamo contro di loro, sono loro contro di noi, e non so perché. Se fossero state le figlie di un signore qualunque, di uno dei tanti Juan Pérez, chi le avrebbe portate dove sono? Chiedete alle figlie quando lo hanno visto. Non le abbiamo mai incontrate“.