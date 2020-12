La morte di Maradona si arricchisce di particolari inquietanti, che rendono ancora più misteriosi i giorni trascorsi dal Pibe nella casa di Tigre. Un’abitazione affittata proprio per la riabilitazione del Diez, ma tutt’altro che conforme alle sue esigenze fisiche.

Secondo le indiscrezioni che emergono dall’Argentina, pare che Maradona fosse costretto a vivere in una stanza piccola e buia, con il solo lettino su cui riposare e senza nemmeno il bagno. Ne sarebbe stato installato uno chimico proprio accanto alla branda di Diego, per evitare che si spostasse dalla sua camera. Condizioni davvero pessime, che aumentano i dubbi e spingono gli inquirenti a indagare come sia stato possibile che Maradona trascorresse i suoi ultimi giorni in questo modo.

A rendere ancora più grottesca la situazione sono le rivelazioni delle figlie Dalma e Giannina che, in una chat privata su whatsapp, hanno rivelato di aver avuto pochissime informazioni sulle condizioni del padre. Elementi che serviranno eccome agli inquirenti, chiamati a far luce sulla morte di Maradona che, ogni giorno che passa, si fa sempre più misteriosa.