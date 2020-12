Lacrime e disperazione, quelle di Galindez, lo storico massaggiatore di Maradona che si è scagliato contro l’entourage di Diego per quanto accaduto prima e dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 25 novembre.

Parole fortissime e durissime, ma anche un curioso retroscena relativo all’ultimo massaggio effettuato al Pibe già deposto nella bara. “Le persone che circondavano Diego non saranno perdonate da Dio – le parole di Galindex – dovrebbero uccidere tutti quei criminali, gli avvocati e tutta la merda che ci sta intorno. Non mi hanno mai permesso di parlare con Diego, gli ho mandato un messaggio ma non ho mai ricevuto risposta, siamo rimasti sempre isolati dal mondo di Diego. La prima cosa che ho fatto quando l’ho visto nella bara è stato toccare la sua gamba, il suo ginocchio e la sua caviglia. L’ho accarezzato e gli ho detto che sarò sempre con lui. Diego si fidava di me, un giorno mi disse ‘prendi questi soldi e prenditi cura di me’. L’entourage di Diego? Sono tutti dei disertori, traditori e figli di buttana“.