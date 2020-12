Ogni giorni che passa, ma morte di Maradona assume connotati sempre più misteriosi e arcani. Le dichiarazioni si accavallano e la procura di San Isidro prova a fare chiarezza su una vicenda più che torbida.

L’attenzione degli inquirenti si è soffermata adesso sulla villa di San Andrés, affittata per accudire Maradona nel processo di riabilitazione, successivo all’operazione al cervello. Le condizioni però in cui veniva tenuto il Pibe erano tutt’altro che consone al suo stato di salute, come confermato da alcuni testimoni oculari: “Maradona è stato parcheggiato alla buona in una stanza improvvisata accanto alla cucina. C’erano un materasso, un televisore e un bagno chimico. Per oscurare le finestre erano stati piazzati dei semplici pallet a tappare la luce. Roba da non credere, una persona nelle condizioni di Maradona non poteva essere curata in simili condizioni. C’è da chiedersi perché sia stato messo lì, quando una persona con le sue possibilità avrebbe potuto permettersi le strutture più avanzate e una casa con tutti i comfort del caso“.