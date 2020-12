Nuove indiscrezioni emergono intorno alla morte di Maradona, le ha rivelate Bernd Schuster, ex compagno del Pibe al Barcellona tra il 1982 e il 1984.

Il tedesco, intervenuto in un podcast pubblicato da dersechzehner.de, ha rivelato di aver sentito l’argentino per telefono qualche settimana prima che morisse, ammettendo di averlo invitato a Madrid per curarsi. Una richiesta accolta con entusiasmo da Maradona, forse dettata dall’insoddisfazione per le cure ricevute in Argentina.

Morte Maradona, le parole di Schuster

Parole chiare e sincere quelle di Schuster, che aveva già pianificato il viaggio di Maradona in Europa: “avevamo un amico in comune in Spagna, volevamo portarlo qui a Madrid per curarlo. Lo avevamo pianificato agli inizi di novembre, subito dopo il suo compleanno. Diego si era reso disponibile al trasferimento. Lo volevamo tirar fuori da dove stava, perché non stava bene. Penso che gli sarebbe giovato venire a Madrid“.