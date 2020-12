La morte di Maradona ha colpito profondamente tutti i napoletani, coloro che insieme al popolo argentino hanno amato di più il Pibe de Oro.

Pianti, saluti, ricordi e per finire l’intitolazione del San Paolo al Diez, un gesto profondissimo accolto da tutta la tifoseria azzurra con grande calore. Maradona è stato tanto per molti, soprattutto per Gigi D’Alessio, che gli ha dedicato anche una canzone per raccontare la vita e la carriera del Pibe. Un pezzo apprezzatissimo da Diego, come ammesso dal cantante napoletano sui social.

La richiesta di Maradona

Recentemente Gigi D’Alessio ha postato sui social la canzone per Maradona, rivelando anche la particolare richiesta che il Pibe gli fece dopo averla ascoltata: “si turnasse a nascere” è una canzone che ho scritto 7 anni fa. La feci sentire a Diego, e lui mi chiese: “come hai fatto a scrivere la mia storia”? Io gli risposi “Questa non è la tua storia, è la storia di tutti quelli che nella vita hanno successo e poi non riescono più a distinguere le cose vere da quelle che non lo sono”. Mi chiese di essere protagonista del videoclip, così volammo a Dubai e lo girammo insieme a lui“.