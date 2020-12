Una confessione intima sulla morte di Maradona, parole tra due amici che adesso però sono diventate di dominio pubblico.

Le ha rivelate Oscar Ruggeri, amico ed ex compagno di Diego in nazionale, intervenuto in un programma di ESPN per parlare dell’inchiesta sul decesso del Pibe: “Cabezón, se vedessi dove è morto Diego. Moriresti anche tu“. Parole e confessioni di Claudia Villafañe, ex moglie di Maradona, che ha voluto far comprendere al proprio interlocutore le condizioni pessime in cui il Diez stava compiendo il proprio percorso riabilitativo. Dichiarazioni che potrebbero pesare come un macigno nell’inchiesta aperta dalla procura di San Isidro, che sta indagando sulla morte di Maradona che, ogni giorno che passa, appare sempre più misteriosa.