In molti hanno espresso il proprio cordoglio per la morte di Maradona, anche le ex compagne del Pibe, intervenute per sottolineare la sua bontà d’animo e la sua generosità nei confronti degli altri.

L’ultima in ordine di tempo è Cristiana Sinagra, madre di Diego Jr, che ha usato parole al miele per Maradona ai microfoni di Radio Amore Campania: “Maradona aveva cinquanta famiglie sulle spalle? Non voglio entrare nei dettagli, però posso dire che aveva un grande cuore e non mi meraviglierebbe. L’ho visto con i miei occhi, si è levato delle cose di dosso per regalarle a chi ne aveva bisogno. Vogliamo la verità sulla sua morte, penso sia la priorità in questo momento. È una persona che ha ammesso di essersi fatto tanto male, che per colpa della droga non si è goduto gli anni. Questo ti fa capire cosa aveva dentro e chi era veramente Maradona”.

“Lui è in Paradiso”

L’ex compagna di Maradona ha poi proseguito nel suo racconto, dicendosi convinta come il Diez sia in questo momento in Paradiso con i suoi genitori: “ha cercato di riunire tutti i figli, questo fa capire la grandezza umana e cosa aveva dentro. Lui è in Paradiso sicuramente, non ho dubbi. Le cose sono tante, ho sempre detto che lui aveva un grande cuore. Quello che ha fatto lo ha sempre detto e dichiarato, come tutti gli errori. Quanti uomini senza fare uso di droga fanno cose terribili. Ho passato un periodo terribile per mio figlio ed il Covid, ringrazio il dottor Ascierto, grazie a lui non è andato in terapia intensiva“.