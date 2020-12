Sono molti i personaggi famosi che, dopo la morte di Maradona, hanno voluto dedicare al Pibe de Oro un ricordo o anche una semplice frase postata sui social.

Il suo decesso ha lasciato tutti di stucco, soprattutto per il modo in cui è arrivato, ancora tutto da chiarire sulla base delle indagini portate avanti dalla procura di San Isidro, che ha iscritto nel registro degli indagati il medico Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov. In attesa che si capisca qualcosa di più sulla morte di Maradona, in Italia si continua a ricordare il Pibe, l’ultima a dedicargli un ricordo è stata Alba Parietti.

Le parole di Alba Parietti su Maradona

La show girl italiana è intervenuta su Rai Radio2, nel format “I Lunatici” per esprimere il suo ricordo su Maradona, conosciuto molti anni fa: “veniva regolarmente ospite da me, con Pelé. Siamo stati a grandi livelli. Era immenso e imperfetto. Se ci ha mai provato con me? No, mai. Credo che ci fossimo molto simpatici, ma non ci ha mai provato. Con me è sempre stato molto carino, anche grazie a Gianni Minà, che in troppi sottovalutano. È stato uno dei giornalisti più bravi e leali che io abbia mai incontrato”.