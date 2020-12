Non aveva omaggiato la morte di Maradona, rifiutando di osservare un minuto di silenzio per la sua scomparsa, adesso Paula Dapena deve fare i conti con pesantissime minacce di morte.

La giocatrice della squadra Viajes Interrías FF ha rivelato a ‘El Chiringuito’ di essere stata insultata sui social, oltre che minacciata di morte e di punizioni corporali: “veniamo a casa e ti spacchiamo le gambe” una delle frasi ricevute, seguita poi da altre ancora peggiori: “troviamo il tuo indirizzo e veniamo a prenderti“. Parole pesantissime che non hanno comunque scalfito la giovane Paula, che ha sottolineato come non si è affatto pentita del suo gesto: “lo rifarei, perché Maradona fuori dal campo non è stato un esempio“.