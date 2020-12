La morte di Maradona è pronta a diventare addirittura un documentario, che verrà prodotto in questi giorni per fare luce su quanto accaduto al Pibe de Oro negli ultimi giorni di vita. A rivelarlo è il Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, che ha sottolineato come sia stata la ‘Discovery UK‘ a commissionare alla ‘ITN Productions‘ il compito di realizzare questo progetto dal titolo: “Cosa ha ucciso Maradona?“.

La data di uscita del documentario

L’obiettivo del documentario “Cosa ha ucciso Maradona?” è quello di capire quali possano essere state realmente le cause del decesso, andando oltre la crisi cardiorespiratoria riportata sui documenti ufficiali. Attraverso interviste a scienziati, medici e diverse persone vicine al Pibe de Oro, la ITN Productions proverà a capire cosa possa essere accaduto nelle ultime settimane di vita di Maradona. Verranno inoltre analizzati gli eccessi del Pibe, dalla sua dipendenza dalla droga fino all’amore per… le birre, come ammesso da Sarah-Jane Cohen di ITN Productions: “questo documentario offre una visione unica della vita di Maradona e della sua morte , parlando a persone che lo conoscevano, amavano e lavoravano con lui”. Stando alle ultime indiscrezioni, solo la piattaforma Discovery Plus manderà in onda il documentario, che dovrebbe uscire il prossimo 28 dicembre.