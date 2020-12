La morte di Maradona continua a tenere impegnata la procura di San Isidro, che nelle ultime ore ha acquisito agli atti un diario che l’infermiera Gisela Madrid teneva per annotare il comportamento del Pibe.

All’interno di questo documento sono inserite molte informazioni su ciò che il Diez abbia fatto la sera prima di morire, oltre a quanto accaduto nel corso della mattina del 25 novembre. Secondo il racconto dell’infermiera, Maradona ordinò e ottenne una pizza qualche ora prima di morire: “non beveva più niente di alcolico, la sera prima ha mangiato una pizza. Quando sono entrati nella sua stanza il mattino seguente, il paziente era in tachicardia. Io non avevo il permesso di entrare perché mi aveva licenziata il primo giorno, dopo che gli avevo misurato la pressione per la prima e unica volta. Tuttavia sono rimasta in quella casa, mi pagavano per farlo, e le medicine le passavo all’assistente di Maradona perché gliele portasse. Nessuno di questi farmaci era per il cuore“.