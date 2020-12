La morte di Maradona continua ad essere al centro di un’indagine della Procura di San Isidro, impegnata a raccogliere informazioni per capire quanto accaduto negli ultimi giorni di vita del Pibe de Oro.

Durante l’autopsia effettuata poche ore dopo il decesso, il cuore del Diez è stato prelevato per poter essere analizzato. Secondo le prime indiscrezioni che arrivano dall’Argentina, pare che il muscolo pesasse 500 grammi, ossia più del doppio rispetto ad un cuore normale. All’interno dello stesso laboratorio, i medici forensi si occuperanno anche dell’analisi dei campioni di urina, sangue e tamponi nasali ottenuti durante l’autopsia effettuata dopo la morte di Maradona, che serviranno per svolgere gli studi tossicologici. I risultati degli esami ovviamente non verranno resi noti nelle prossime ore, ma bisognerà attendere qualche giorno prima di conoscerne gli esiti.