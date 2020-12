Un altro lutto ha colpito il mondo del calcio in questi terribili giorni, già segnati dalla morte di Maradona e di Papa Bouba Diop.

Il Marocco piange il giovanissimo Mohamed Abarhoun, deceduto a soli 31 anni per colpa di un tumore allo stomaco contro cui combatteva ormai da mesi e che non gli ha lasciato scampo. A darne notizia è stata la FIFA, tramite un messaggio di cordoglio apparso sui propri canali social. Difensore di fascia, all’occorrenza anche esterno di centrocampo, Mohamed Abarhoun ha giocato di recente con i turchi del Caykur Rizesporm, che lo hanno ricordato così: “abbiamo appreso con dolore della notizia della morte del nostro ex calciatore Mohamed Abarhoun, in cura da tempo. Porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai parenti“.

Morte Mohamed Abarhoun: il messaggio di Benatia

Una notizia tremenda soprattutto per chi Mohamed Abarhoun lo conosceva bene, come per esempio Benatia. L’ex difensore della Juventus conosceva bene il suo connazionale, per questo motivo ha voluto dedicargli un messaggio sui social dopo questa triste notizia: “a lui apparteniamo e a lui ritorneremo. Le mie condoglianze alla famiglia e ai cari di Mohamed Abarhoun, andato via troppo presto”.