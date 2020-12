Ennesimo attacco mortale di uno squalo nei confronti dell’uomo, questa volta a farne le spese è una surfista amatoriale di 56 anni, deceduta a causa dei morsi ricevuti. La tragedia è avvenuta a Honolua Bay, alle Hawaii, poco distante dal luogo in cui era in programma una gara di professionisti della World Surf League.

Morsi impressionanti

La donna è stata attaccata di sorpresa dallo squalo, che l’ha letteralmente dilaniata senza lasciarle scampo. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, la 56enne è deceduta in ospedale dopo qualche ora. Impressionante il morso lasciato sulla tavola dallo squalo, uno squarcio di oltre mezzo metro che lascia intuire le dimensioni del predatore. La gara, a cui partecipava anche l’italiano Leonardo Fioravanti, è stata subito annullata. Sfoglia la gallery in alto per vedere le condizioni della tavola…