Moaconcept presenta la sua prima collezione Boots, una collezione Donna esclusiva pensata per l’inverno 2020 e Made in Italy che affianca alle collezioni sneaker, le icone che hanno permesso al brand di essere conosciuto rapidamente in tutto il mondo.

Il design di riferimento è il Vanguard, rivisitato con profonde innovazioni tecnologiche e presentato sia nella versione allacciata che chiusa. La collezione boots di Moaconcept accosta black and white, giocando con il giallo e l’animalier, presenti nei dettagli sia dei modelli Vanguard che del Tate, un chelsea funny e stiloso con la sua maxi suola. Pelle nera e suola carrarmato in gomma ultraleggera, tutti i modelli si caratterizzano e trovano identità piena nelle finiture glossy, che rendono definitivamente ultra contemporanea una release in genere ridisegnata con uno stile molto classic. La collezione è disponibile su moaconcept.com e nei migliori retailer del brand.

Moaconcept BOOTS: euro 269 / 279 euro

@moaconceptofficial